Минобрнауки поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев отметил, что для разных направлений могут быть другие решения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Идея в новой системе высшего образования уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другому направлению, является правильной. При этом для некоторых более универсальных специальностей стоит рассмотреть исключения, сообщил ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Ранее такую мысль высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, особенно это должно касаться гуманитариев, поступающих в магистратуру на инженерные специальности.

"Это одно из возможных решений. В некоторых областях только так и может быть, например, в медицине. Но для разных направлений могут быть другие решения, например, на менеджмент могут выпускники первой ступени разные идти. Потому что менеджмент - универсальная [специальность]. В целом это, наверное, правильный посыл, но исключения надо рассмотреть", - сказал он.

"В новой модели президент не случайно предложил специализированное высшее образование. Значит, оно предполагает какую-то базу", - добавил Афанасьев.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщал, что программы магистратуры в новой системе высшего образования будут реализовываться не во всех российских вузах, министерство планирует проводить соответствующий отбор. Также предложено ввести два вида магистратуры в новой системе: академическую, соответствующую приоритетам научного развития, и профессиональную, которая может финансироваться потенциальными заказчиками.

О новой системе

Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах.

В новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.