ВОЗ: распространение птичьего гриппа из Великобритании маловероятно

Британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения не обнаружило доказательств передачи вируса от человека к человеку

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Международное распространения птичьего гриппа A(H5N1) из Великобритании посредством его передачи от человека человеку имеет низкую вероятность. Об этом в ночь на среду сообщила женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с выявленными в стране двумя случаями заражения этим вирусом.

Речь идет об инфицировании A(H5N1) людей, выполнявших работу на одной из птицеферм в Англии, где "домашняя птица была заражена высокопатогенным вирусом", отметили в ВОЗ. Оба случая "были бессимптомными". Британское агентство по безопасности в сфере здравоохранения "не обнаружило доказательств передачи вируса от человека к человеку".

На основании имеющейся информации ВОЗ пришла к выводу, что "вероятность международного распространения болезни через людей является низкой". Вместе с тем, учитывая широкую циркуляцию инфекции среди птиц и "меняющуюся природу вирусов гриппа", ВОЗ "подчеркивает важность глобального эпиднадзора в целях выявления вирусологических, эпидемиологических и клинических изменений, связанных с циркулирующими вирусами гриппа, которые могут повлиять на здоровье человека и животных", констатировала организация.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.