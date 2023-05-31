Ярославский госуниверситет стал участником волонтерской программы "Игр будущего"

Студенты-волонтеры помогут в проведении международного мультиспортивного турнира

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) присоединился к волонтерской программе Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который состоится в 2024 году в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Демидовский университет официально стал частью крупномасштабного федерального проекта "Игры будущего" - принципиально нового спортивного продукта, объединившего цифровую и классическую спортивные активности. Теперь у нашего традиционного футбола, хоккея, баскетбола будут свои цифровые аватары. Спортсмены, волонтеры и организаторы соревнований со всей страны готовятся к работе и выступлениям в абсолютно новых условиях", - рассказали в пресс-службе.

Трехстороннее соглашение о реализации волонтерской программы подписали Дирекция спортивных и социальных проектов, Дворец молодежи Ярославской области и "Добро.Центр" ЯрГУ. "Этот статус дает нам возможность подготовить волонтеров к новому формату мероприятий. Я надеюсь, что коллаборация, которая создается сегодня, позволит нам провести мероприятие в Казани в 2024 году на высочайшем уровне", - рассказала ТАСС проректор по воспитательной работе и молодежной политике ЯрГУ Евгения Метелькова.

Первые киберспортивные "Игры будущего" пройдут в Казани в 2024 году. Они будут проводиться с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.