"Известия": в Госдуме предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

Такая инициатива связана с ростом количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александр Якубовский предложил на уровне программного обеспечения ограничить скорость до 15 км/ч для прокатных электросамокатов, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Соответствующий запрос он направил в Минтранс и МВД. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на обращение.

Аналогичные меры предлагаются для электровелосипедов, отмечает издание. Как говорится в обращении Якубовского, ежегодно в России растут показатели аварийности с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ): в 2019 году было зафиксировано 147 ДТП, в 2020-м - 430, в 2021-м - 704, в 2022-м - 976. За прошлый год в таких авариях погибли 19 человек, пострадали - 941, с января по апрель 2023 года только в Москве произошло уже 60 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 63 человека.

Как пишут "Известия", сейчас на кикшеринговых электросамокатах можно перемещаться со скоростью не более 25 км/ч, однако правила дорожного движения "ввиду отсутствия должного надзора и правоприменения, не обеспечивают безопасность граждан, в первую очередь детей и подростков".

"Мы должны смотреть на статистику происшествий с СИМ - ее непрерывный рост показывает, что внесенные изменения пока не работают. В этом случае необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов до 15 км/час", - приводит издание слова Якубовского.

Депутат отмечает, что этот показатель превосходит среднюю скорость пешехода в три раза, разрешенная же сегодня превышает ее в пять раз. Необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах обусловлена тем, что они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, а не попыток "увернуться от летящих электросамокатов".

Операторы кикшерига заявили, что в зависимости от локации скорость электросамокатов регулируется. Whoosh установила ограничение в 10-15 км/ч на многолюдных улицах, в парках и скверах, а компания Lite - 5-15 км/ч в местах плотного пешеходного трафика и парках. В Whoosh "Известиям" рассказали, что повсеместное снижение скорости не подействует на безопасность поездок, но повлияет на транспортный сценарий использования сервисов, сейчас самокатами пользуются для решения транспортных задач. Общее снижение скорости даже на безлюдных улицах помешает пользователям доезжать до пункта назначения также быстро и комфортно, добавили в компании. В Lite согласились, что повсеместное ограничение скорости самокатов до 15 км/ч кажется излишним.