В Приморье спасенный котенок леопарда вырос и вернулся в дикую природу

После реабилитации его выпустили на волю в Уссурийский заповедник

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Спасенный от гибели летом 2022 года котенок леопарда Leo 260M успешно прошел реабилитацию и был выпущен в дикую природу. Об этом сообщает в среду пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

"Дальневосточный леопард впервые в истории вернулся в дикую природу после успешной реабилитации - в Приморском крае на свободу выпущен Leo 260M, спасенный от гибели сотрудниками национального парка "Земля леопарда". Новым домом для зверя-сироты стал Уссурийский заповедник, где леопарды исчезли более 50 лет назад", - говорится в сообщении.

Истощенный четырехмесячный котенок без матери был обнаружен у границ национального парка "Земля леопарда" в прошлом июле, специалисты переместили его в центр "Тигр" для реабилитации. В специальном вольере он успешно освоил навыки охоты на крупную добычу. Коллегия экспертов, в том числе ведущие зоологи России из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, решила, что повзрослевший самец готов к возвращению на волю.

В качестве места выпуска выбран Уссурийский заповедник, находящийся под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда". Эта территория входит в исторический ареал леопардов, которые исчезли там более полувека назад. Leo 260M стал частью проекта по восстановлению популяции, он третий леопард, выпущенный на этой территории. В конце мая здесь уже были отпущены молодые самец Leo 270M и самка Leo 284F.

"С начала века популяция леопарда выросла более чем в три раза, с 35 до 125 особей. Рассчитываем, что в процессе реализации проекта реинтродукции Leo 260M найдет себе пару и станет основателем новой семьи леопардов", - отметил директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк.

С 2015 года в Центр реабилитации дважды попадали спасенные в дикой природе леопарды - самцы Leo 80M и Leo 131M. Однако из-за особенностей их травм и состояния здоровья они не могли быть выпущены на волю. Оба леопарда сейчас находится в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.