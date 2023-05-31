В Москве ожидаются небольшой дождь и до 18 градусов

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 16 до 18 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 16 до плюс 21 градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.