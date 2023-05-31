В Совфеде предложили наделить частные охранные структуры правом сбивать беспилотники

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин считает, что такая мера позволит систематизировать требования безопасности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении негосударственным охранным структурам права сбивать беспилотники для защиты объектов, которые не охраняются силовыми ведомствами. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

"Считаю необходимым рассмотреть вопрос легализации действий негосударственных охранных структур для пресечения полетов беспилотников. Принятие решения в этой области позволит защитить критически важные и иные объекты, которые не находятся под охраной силовых ведомств", - сказал сенатор ТАСС, комментируя атаки беспилотниками Москвы и Подмосковья.

Он пояснил, что речь идет о частных охранных предприятиях, которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов. Эти предприятия не имеют права нейтрализовывать БПЛА.

Шейкин напомнил, что в конце апреля в верхней палате парламента прошло заседание секции по цифровой трансформации транспорта Совета по цифровизации, на котором обсуждали вопросы оптимизации ограничений и выработки средств защиты от противоправного использования БПЛА. "В ходе мероприятия приняты решения о необходимости внесения изменений в паспорта антитеррористической безопасности объектов в части обязательных требований по предупреждению атак БПЛА. Рекомендации о проработке вопроса о дополнении паспорта антитеррористической защищенности объекта требованиями о мерах по технической оснащенности средствами защиты от противоправного применения беспилотных авиационных систем направлены федеральным органам исполнительной власти", - отметил парламентарий.

По его мнению, такая мера позволит систематизировать требования безопасности и предупредить атаки на различные типы объектов.