31 мая, 03:11

В Совфеде предложили наделить частные охранные структуры правом сбивать беспилотники

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин считает, что такая мера позволит систематизировать требования безопасности

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении негосударственным охранным структурам права сбивать беспилотники для защиты объектов, которые не охраняются силовыми ведомствами. С таким предложением выступил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

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"Считаю необходимым рассмотреть вопрос легализации действий негосударственных охранных структур для пресечения полетов беспилотников. Принятие решения в этой области позволит защитить критически важные и иные объекты, которые не находятся под охраной силовых ведомств", - сказал сенатор ТАСС, комментируя атаки беспилотниками Москвы и Подмосковья.

Он пояснил, что речь идет о частных охранных предприятиях, которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов. Эти предприятия не имеют права нейтрализовывать БПЛА.

Шейкин напомнил, что в конце апреля в верхней палате парламента прошло заседание секции по цифровой трансформации транспорта Совета по цифровизации, на котором обсуждали вопросы оптимизации ограничений и выработки средств защиты от противоправного использования БПЛА. "В ходе мероприятия приняты решения о необходимости внесения изменений в паспорта антитеррористической безопасности объектов в части обязательных требований по предупреждению атак БПЛА. Рекомендации о проработке вопроса о дополнении паспорта антитеррористической защищенности объекта требованиями о мерах по технической оснащенности средствами защиты от противоправного применения беспилотных авиационных систем направлены федеральным органам исполнительной власти", - отметил парламентарий.

По его мнению, такая мера позволит систематизировать требования безопасности и предупредить атаки на различные типы объектов. 

Теги:
РоссияШейкин, Артем Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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