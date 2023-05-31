В Красноярске в отделении детской больницы ввели карантин по кори

По данным краевого Роспотребнадзора, всего с начала года это заболевание подтвердили у 32 взрослых и 8 детей

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Карантин по кори введен в детском отделении красноярской городской больнице №20 - выявлено два случая. Об этом сообщил в среду в своем официальном Telegram-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Последние два случая зарегистрированы в красноярской городской больнице №20 среди детей одного отделения, в котором введен карантин до особого распоряжения", - написал Горяев.

Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

По данным краевого Роспотребнадзора, всего с начала года в крае диагноз "корь" был установлен и лабораторно подтвержден у 32 взрослых и 8 детей. Заболевание фиксировалось в Красноярске, Норильске, Дудинке, Ачинске, Дивногорске, Курагинском и Березовском районах.

"В настоящее время в очагах проводится комплекс всех необходимых противоэпидемических мероприятий. Заболели те, кто отказался от прививок против кори или не был привит в силу разных причин. Поэтому, если вы не вакцинированы и планируете это сделать необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства", - отметил Горяев.