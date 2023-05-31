Московский зоопарк с 1 июня переходит на новый режим работы

Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 22:00

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк переходит на летний режим работы с 1 июня: войти на территорию можно будет на полтора часа раньше, чем в апреле и мае, а выйти - на час позже. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного зоосада.

"Гулять по зоопарку можно будет с 07:30 до 22:00. Вход на территорию будет открыт до 21:00. Терминалы и дежурные кассы работают с 07:30 до 21:00. Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк. До 21:00 посетители могут зайти через главный вход, вход у детского зоопарка (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 43), у [станции] метро "Баррикадная" (ул. Большая Грузинская, д. 8, стр. 3)", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что также работают дополнительные входы: неподалеку от серых волков - ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103, с 10:00 до 19:00; около пешеходного перехода рядом с мостом со старой на новую территорию - ул. Большая Грузинская, ежедневно с 10:00 до 18:00; возле панд - ул. Красная Пресня, д. 4, с 10:00 до 18:00 по выходным и праздничным дням.

"Начало лета - самое лучшее время для посещения зоопарка. Можно долго гулять по территории, любоваться свежей зеленью, цветами, вдыхать ароматы сирени и тюльпанов. И, конечно, можно увидеть многих наших подопечных. У каждого из них свои часы отдыха и активности. Не обижайтесь на животных, если кто-то в день вашего посещения вообще решит не выходить из внутреннего вольера - это его право", - добавили в зоосаде.

Там отметили, что сейчас очень активны приматы - они уже начинают выходить в уличные вольеры и радуются наступлению тепла. Практически в любое время можно увидеть панд. "Правда, эти мишки могут дремать и посреди дня - так они экономят энергию даже в теплое время года. Но вы можете посмотреть на других животных, а потом вернуться к пандам", - посоветовали в пресс-службе. В начале лета очень интересно наблюдать за птицами. Многие из них обустраивают гнезда или уже заботятся о птенцах, например, совы, пеликаны и бакланы.

"В первой половине дня стал выходить в уличный вольер манул Тимофей. Он любит расположиться на полочке вдали от посетителей и лениво за всеми наблюдать. Если вам повезет, то может и подойти ближе", - заключили в пресс-службе зоопарка.