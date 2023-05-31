На автодороге в Югре восстановили движение

Его ограничили ранее из-за лесных пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено на автодороге Нижневартовск - Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе, ранее ограниченное из-за лесных пожаров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД в среду.

Во вторник было ограничено движение на 32-м км автодороги Нижневартовск - Радужный в сторону села Большетархово для всех видов транспорта из-за лесных пожаров.

"Движение для всех видов транспорта восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По данным властей Югры, во вторник в регионе тушили семь лесных пожаров на площади чуть более 1,1 тыс. га в Кондинском, Советском, Нефтеюганском и Сургутском районах, из которых три возгорания - в Кондинском и Сургутском районах - на площади 756,9 га локализованы. Также в регионе вели тушение одного локализованного возгорания в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Советском районе на площади 24,5 га.

К ликвидации лесных пожаров привлечены свыше 150 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.