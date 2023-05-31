В центре Москвы со 2 июня на время полумарафона закроют движение по некоторым улицам

В местах ограничений с полуночи 4 июня также будет запрещена парковка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Движение транспорта по некоторым улицам и набережным в центре Москвы ограничат 2, 3 и 4 июня на время проведения полумарафона "Забег.РФ". Об этом сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"В день полумарафона, 4 июня, с 07:00 нельзя будет проехать по Малому Москворецкому мосту, улицам Большая Ордынка, Большая Полянка, Житной, Мытной, в Новокрымском проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным, а также по съездам с улицы Остоженки и Пречистенской набережной. С 07:00 до 12:15 перекроют участок Садового кольца от улицы Валовой до Новинского бульвара. С 08:00 будут закрыты для движения машин Смоленская, Краснопресненская и Фрунзенская набережные, с 08:30 - Ростовская и Саввинская набережные, а также Крымский проезд", - говорится в публикации.

С полуночи 2 июня до 06:00 5 июня проезд закроют на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. На Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварки - с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня, говорится в сообщении.

Также в местах ограничений с полуночи 4 июня запрещена парковка.

Отмечается, что с 07:00 до 10:15 организуют временный поворот с дублера Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1 на Валовой улице. В это же время откроют двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. На участках также временно будет недоступна парковка.

Первый "Забег.РФ" проходил в 2017 году одновременно в 10 городах России. В этом году мероприятие пройдет в седьмой раз. В 2023 году полумарафон впервые получит статус международного, мероприятие также планируется провести в Китае, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане.