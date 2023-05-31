31 мая, 05:11

Гладков сообщил о вывозе детей из приграничных округов на отдых в Воронеж

По словам главы Белгородской области, туда отправят 300 ребят

БЕЛГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Власти Белгородской области в среду начинают вывоз 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить", - написал он.

Ранее Гладков сообщал, что Воронежская область примет на летний отдых детей из Белгородской области. Также власти ведут переговоры с Республикой Крым, Ставропольским краем, Калужской областью и Ярославской областью об организации отдыха детей из приграничных сел региона. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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