Система мониторинга углерода в экосистемах появится в РФ после 2030 года

Как сообщили в Рослесинфорге, во время второго цикла государственной инвентаризации лесов станет известна динамика накоплений по регионам и породам и потенциал поглощения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первое исследование способности российских лесов накапливать углерод будет проведено к 2030 году, оно станет основой национальной системы мониторинга углерода в экосистемах. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Во время второго цикла государственной инвентаризации лесов, который начался в 2021 году и закончится в 2030 году, станет известна динамика накоплений по регионам и породам и потенциал поглощения. Полученные данные лягут в основу новой инновационной системы национального мониторинга углерода в лесных и других наземных экосистемах на основе методов дистанционного зондирования, данных наземного обследования и моделирования", - говорится в сообщении.

На сегодня в рамках второго цикла инвентаризации полностью завершены работы в 12 регионах: Санкт-Петербург, Ленинградская, Костромская, Владимирская, Калужская, Тамбовская, Ярославская и Сахалинская области, Алтайский край, Еврейская автономная область, Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом году работы проходят в 16 регионах: Амурская, Архангельская, Брянская, Вологодская, Кировская, Омская, Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская области, Забайкальский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Башкирия и Коми.

Об инвентаризации лесов

Государственная инвентаризация лесов - это стратегический вид лесоучетных работ Рослесинфорга по проверке их состояния, определению количественных и качественных характеристик. Первый цикл стартовал в 2007 году и завершился в 2020 году. Эксперты установили, что реальные запасы древесины в стране значительно превышают зарегистрированные в госреестрах, при этом леса страны поглощают до 1,6 млрд тонн двуокиси углерода (СО2) в год.

Второй цикл начался в 2021 году и продлится до 2030 года включительно. Он позволит отследить динамику качественных и количественных характеристик, которые стали известны в первом цикле. Например, стало ли леса больше по площади, вырос ли запас древесины. При этом специалисты впервые учитывают не только земли лесного фонда, но и леса, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения. Исследование этой категории даст возможность государству иметь полное представление о том, какой и сколько леса выросло на заброшенных сельскохозяйственных землях, а значит какой правовой статус этот лес может иметь.