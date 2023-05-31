В России создали "Уроки доброты" для школ, где учатся дети с протезами рук

Как отметил руководитель проекта "Академия киберлюдей" Алексей Павлов, также был подготовлен образовательный модуль для педагогов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Социальный проект "Академия киберлюдей" создал серию классных часов "Уроки доброты" о социальной и бытовой адаптации детей с протезами. Также подготовлен образовательный модуль для педагогов, сообщил ТАСС в среду руководитель проекта, директор АНО "Платформа образовательных проектов" Алексей Павлов.

"Уроки доброты" посвящены в первую очередь поддержке детей с протезом верхней конечности и их интеграции в среду сверстников. Учителя смогут провести серию классных часов. Кроме самой программы и планов проведения классных часов, подготовлен модуль "Вопрос - ответ" для педагогов: об особенностях социальной и бытовой адаптации детей с протезом, типах протезов, возрасте начала пользования и возможностях функционального протеза по сравнению с возможностями руки", - рассказал Павлов.

Он добавил, что классные часы будут проводиться в неформальной обстановке с использованием игр на понимание сути внешней схожести и различий, а также самопрезентации каждого ребенка. В компании уверены, что это поможет обобщить и углубить знания детей о коммуникации друг с другом, облегчить адаптацию детей с особенностями здоровья, внешности, поведения, а также развить навыки работы в команде. Информационно-методические материалы уже направлены в школы во все регионы России.

Программа создана при поддержке российского производителя протезов "Моторика". Как уточнил исполнительный директор компании Руслан Бабинцев, при социализации детей необходима и работа с их окружением. "За годы общения с ребятами и их родителями мы увидели: протезы помогают социализироваться самим детям, но необходима и соответствующая работа с их окружением. Это привело к идее "Уроков доброты": они помогут наладить коммуникацию между детьми, лучше понять друг друга, а школе стать более дружелюбной средой", - сказал Бабинцев.

АНО "Платформа образовательных проектов" с 2019 года развивает краудфандинговую онлайн-платформу для социальных проектов в сфере образования, направленных на объединение школ, горожан и бизнеса.