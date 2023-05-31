В России провели первую операцию по восстановлению ткани лица с помощью мягкого импланта

Имплант успешно прижился, а послеоперационный период прошел без осложнений

ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Операция по восстановлению тканей лица с помощью металлотрикотажного импланта, разработанного учеными Томского государственного университета (ТГУ), была проведена впервые в России в Томском национальном исследовательском медцентре (ТНИМЦ). Имплант успешно прижился, а послеоперационный период прошел без осложнений, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза.

Ранее пресс-служба вуза сообщила ТАСС, что в ТГУ создали импланты для мягких тканей (кожи, мышц, внутренних органов) из никелида титана. Ученые изготовили из сплава никелида титана проволоку толщиной 60-90 мкм, из которой на специальном станке сделали металлотрикотажную сетку. Она может выдерживать миллионы циклов деформации при механических нагрузках, тогда как большинство металлических медицинских материалов предназначено лишь для статических нагрузок. Исследования были поддержаны мегагрантом правительства РФ.

"В России впервые проведена операция по восстановлению тканей лица с использованием металлотрикотажного импланта. Конструкция была создана материаловедами ТГУ из тончайшей никелидтитановой проволоки. Установка имплантата проведена онкологами ТНИМЦ одновременно с пересадкой собственных тканей пациента. Это позволило сохранить естественную подвижность лица пациента и вернуть человека к нормальной жизни", - сказано в сообщении.

Отмечается, что имплант был изготовлен для мужчины, который перенес операцию по удалению обширной опухоли кожи, занимавшей почти половину лица. Образовавшийся дефект врачи НИИ онкологии ТНИМЦ РАН закрыли с помощью тканей (лоскут), взятых с области лопатки. Для придания естественного контура лицевой области, предотвращения асимметрии под лоскут был установлен металлотрикотажный имплантат, который выполнил роль каркаса и обеспечил равномерное распределение лоскута, максимально близкое к контурам лица.

Организм пациента воспринял замещающую конструкцию из никелидтитановой сетки органично, поэтому послеоперационный период прошел без осложнений. Контрольное обследование показало, что металлотрикотажный имплантат полностью прижился и успешно выполняет свою функцию.

Дальнейшее применение

На базе НИИ онкологии планируются новые операции с использованием "мягких" конструкций из никелида титана, не имеющих аналогов в мировой реконструктивной хирургии.

"Это позволило не только решить эстетическую проблему, но и предотвратить такие возможные осложнения, как провисания тканей (птоз), нарушение питания пациента. Часто при использовании больших мягкотканых лоскутов в устранении дефектов лицевой области мы сталкиваемся с тем, что в последующем эти ткани выглядят неестественно, нарушается симметрия и контуры лицевой области. Использование подобных сетчатых имплантатов, за счет их эластичности, позволяет смоделировать естественный контур лицевой области, задать нужное натяжение тканей в конкретных областях, что и позволяет достигать максимального косметического результата", - приводятся слова доктора медицинских наук, завотделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии ТНИМЦ Дениса Кульбакина.