31 мая, 05:51

Слуцкий предложил установить детское пособие для самозанятых женщин

Marina Andrejchenko/ Shutterstock/ Fotodom
© Marina Andrejchenko/ Shutterstock/ Fotodom

Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, более 3,5 млн женщин в России являются самозанятыми, но они ограничены в получении социальных гарантий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить пособие по уходу за ребенком до полутора лет для самозанятых женщин.

"Нам просто необходимо создавать возможности для граждан работать, рожать и воспитывать детей. Предлагаю установить пособие по уходу за ребенком до полутора лет для самозанятых женщин", - написал он в среду в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что более 3,5 млн женщин в России являются самозанятыми, но они ограничены в получении социальных гарантий. "Перед нами - глобальная демографическая проблема. Нам необходимо принять все меры и в скорейшем времени удвоить население страны. Уверен, введение социальных гарантий для самозанятых женщин позволит приблизить достижение этой цели", - подчеркнул он. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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