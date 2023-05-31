В Челябинской области из-за жары ограничили движение тяжеловесного транспорта

Ограничения будут действовать до 18:00 мск

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Временное ограничение движения грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, введено на участках федеральных автодорог в Челябинской области из-за жары. Об этом журналистам сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции.

По данным синоптиков, температура воздуха свыше 36 градусов прогнозируется в Челябинской области со среды по пятницу. "Введено временное ограничение движения на федеральных автодорогах для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, 31 мая с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск)", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что ограничение действует на участке с 1 549-го км по 1 871-й км трассы М-5 "Урал", на участке с 12-го по 131-й км дороги "Подъезд к Екатеринбургу", на участке с 16-го по 146-й км дороги Челябинск - Троицк и на участке с 12-го по 55-й км дороги Челябинск - Новосибирск.

По данным пресс-службы управления дорог "Южный Урал", временное ограничение движения большегрузов также ввели на участках трасс в Курганской области, в том числе на дороге Р-254 "Иртыш" с 12-го по 465-й км, на дороге "Подъезд к Тюмени" с нулевого по 91-й км и на дороге Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган со 125-го км по 356-й км.