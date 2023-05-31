Госавтоинспекция призвала тщательно готовить путешествия на машине для недопущения ДТП

В ведомстве особое внимание автовладельцев обратили на необходимость заранее провести плановое техническое обслуживание автомобиля

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция в связи с началом сезона летних отпусков подготовила обращение к автолюбителям, в котором с целью недопущения ДТП призвала водителей тщательно готовить свои путешествия на машине и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

"Автомобильный туризм внутри страны набирает популярность. И в нынешнем сезоне многие россияне на личном транспорте отправятся к местам отдыха за тысячи километров от дома. Такие переезды - серьезная нагрузка как для водителя, так и для транспортного средства. И лучшая профилактика ДТП на пути следования - это тщательная подготовка путешествия, неукоснительное соблюдение ПДД и максимальная концентрация внимания на дорожной обстановке", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в Госавтоинспекции особое внимание автовладельцев обратили на необходимость заранее провести плановое техническое обслуживание автомобиля. "Само по себе дальнее расстояние, летняя жара, высокие скорости и пробки на популярных курортных направлениях дополнительно нагружают все системы и агрегаты транспортного средства. Следует убедиться в их способности выдержать эту нагрузку: проверить работу двигателя на всех режимах, исправность тормозной системы, электрики, системы охлаждения, уровень технических жидкостей, состояние резины и давление в шинах", - отметили в ведомстве.

Также там напомнили о необходимости заранее планировать время управления транспортным средством и отдыха для водителя и пассажиров. "Всем автомобилистам необходимо помнить, что согласно п. 2.7 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, а также передавать управление лицам, находящимся в таком состоянии", - рассказали в Госавтоинспекции.

Вместе с тем, многие водители предпочитают основную часть расстояния преодолевать ночью, так как в это время суток дороги свободнее. При этом в темное время суток концентрация внимания снижается почти на 80%, а показатель тяжести последствий ДТП - в полтора раза выше, чем в светлое. В связи с этим нужно учитывать, что если расстояние до пункта назначения более 700 км, необходимо заранее позаботиться о местах для ночного отдыха, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Условия безопасного путешествия на машине

В ведомстве отметили, что безопасность путешествия на автомобиле обеспечивается целым рядом условий. В первую очередь, это неукоснительное соблюдение ПДД, правильный выбор скоростного режима, предельная концентрация внимания на дорожной ситуации, плавный стиль вождения и отказ от рискованных маневров.

"Также недопустимо пренебрегать пассивными средствами безопасности. И водитель, и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Детей в возрасте до 12 лет следует перевозить в сертифицированных, соответствующих росту и весу ребенка детских удерживающих устройствах", - отметили в ГУОБДД.

Согласно исследованиям ВОЗ, детское автокресло сокращает вероятность гибели ребенка в ДТП на 54%, а вероятность получения им тяжелых травм - на 70%, а использование штатных ремней безопасности взрослыми пассажирами спасает от гибели в ДТП примерно в 70% случаев, то есть шансы остаться в живых увеличиваются почти в 2,4 раза, заключили в Госавтоинспекции.