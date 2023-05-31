Россияне рассказали о приверженности здоровому образу жизни

Более 50% опрошенных имеют избыточный вес, а 40% россиян курят, сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Национальные приоритеты" впервые провела всероссийское социологическое исследование "Барометр ЗОЖ", которое показало, что 40% россиян курят. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Опрос с целью измерить уровень приверженности здоровому образу жизни проводили в марте-апреле 2023 года, 1,6 тыс. жителей разных регионов России ответили на вопросы, позволившие выявить проблемные места в образе жизни и понять, каким образом отклонения от нормы влияют на общее эмоциональное состояние или уровень счастья - показатель, который больше всего зависит от уровня стресса, продолжительности сна, физической активности и режима питания.

"Результаты опроса продемонстрировали, что 60% участников исследования не курят и всего лишь для 11% опрошенных характерно чрезмерное потребление алкоголя. Это свидетельствует о том, что меры нацпроекта "Демография", направленные на снижение потребления алкогольной и никотинсодержащей продукции, имеют положительный эффект для общества. Однако работу в этом направлении необходимо планомерно продолжать, так как 39% опрошенных употребляют алкоголь в пределах допустимой нормы, а значит, маятник может качнуться в любую сторону. Кроме того, число курящих хоть и сокращается, но все равно составляет 40% среди участников исследования", - говорится в сообщении.

Более 50% россиян имеют избыточный вес, индекс массы тела 5% респондентов, напротив, оказался ниже нормы. У 45% опрошенных нормальный вес. Также авторы исследования проанализировали физическую активность, учитывая в том числе работу, связанную с физическими нагрузками. Опрос показал, что 22% опрошенных недостаточно двигаются, однако у остальных 78% данный показатель оказался в норме.

"Сбалансированного питания придерживается 21% опрошенных, 58% позволяют себе незначительные отклонения от здорового питания, а 21% и вовсе питаются неправильно. Не радуют и цифры потребления соли, сахара и масла. Так, 39% участников исследования продемонстрировали высокий уровень потребления соли, 69% ежедневно или часто потребляют сахар, а 78% опрошенных систематически используют масло при приготовлении еды", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы оценить стрессоустойчивость респондентов, исследователи определили индекс стресса, рассчитанный на основе ответов на вопросы о частоте стресса дома, на работе, учебе, во время досуга или в кругу друзей. Также учитывался общий повседневный уровень тревоги от происходящих событий, стрессовых ситуаций, новостей в СМИ. Почти половина участников исследования (47%) часто или постоянно находятся в состоянии стресса и лишь трети из опрошенных (35%) удается регулярно спать по 8-10 часов в сутки. При этом женщины чаще мужчин указывают, что им удается высыпаться ежедневно. Мужчины же, наоборот, чаще женщин указывают, что им крайне редко это удается. По возрастным группам значимых отличий продолжительности сна не наблюдается.

По словам руководителя дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлии Грязновой, ЗОЖ в целом стал образом жизни. Она отметила, что такие опросы планируется проводить раз в год. "Неплохая физическая активность, невысокое потребление алкоголя, большинство питаются сбалансировано, хотя, разумеется, время от времени отклоняются от этого. Нужно обратить внимание на излишний вес, высокое потребление сахара, невнимание ко сну и уровень стресса", - приводится комментарий Грязновой в сообщении.