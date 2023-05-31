Летний сезон Центра национальных конных традиций откроют на ВДНХ 3 и 4 июня

Гости увидят мастерство всадников Кремлевской школы верховой езды

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Показательные выступления более 50 спортсменов в дисциплинах Олимпийских игр, среди которых конкур, выездка, троеборье, вольтижировка и драйвинг, пройдут на ВДНХ на открытии летнего сезона Центра национальных конных традиций 3 и 4 июня, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"В субботу, 3 июня, гостей ждет программа "О спорт, ты мир!". Это показательные выступления в дисциплинах Олимпийских игр, среди которых конкур, выездка, троеборье, вольтижировка и драйвинг. В воскресенье, 4 июня, пройдет программа "Дружба народов!". Гости узнают об интересных конных традициях и увидят мастерство всадников Кремлевской школы верховой езды", - говорится в сообщении.

Для удобства посетителей к открытию сезона на выводном кругу построили большой трибунный комплекс, вмещающий 2 тыс. зрителей. На лето Центр национальных конных традиций запланировал спортивные соревнования всероссийского и международного уровня, открытые показательные тренировки всадников, театрализованные конные представления, выводку лошадей национальных пород, шоу-программы, выставки, экскурсии, а также профильные семинары и конференции.

Центр национальных конных традиций создан на базе павильонов № 41-43. Их построили вместе с выводным кругом в 1954 году как единый комплекс "Коневодство". Современный проект реализовала Кремлевская школа верховой езды совместно с правительством Москвы. Сегодня общая площадь центра составляет 25,4 тыс. кв. м.

Выводной круг вновь открыли для посетителей в мае прошлого года. За сезон там прошло более 44 мероприятий, в том числе Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".