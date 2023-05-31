В Москве началось благоустройство улицы Шаболовка

Специалисты уберут под землю воздушные линии, что позволит улучшить внешний вид этого места и обеспечить сохранность коммуникаций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дополнительные водосточные сети проложат на улице Шаболовка в Москве в рамках благоустройства, планируется также установить фонари и благоустроить территорию возле метро. Об этом сообщается в среду на сайте мэра столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству улицы Шаболовки, расположенной сразу в двух округах столицы - Центральном и Южном. <…> Формат "от дома до дома" - одна из важных частей общегородской программы "Мой район", направленной на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Эти работы предполагают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты уберут под землю воздушные линии, что позволит улучшить внешний вид этого места и обеспечить сохранность коммуникаций. В рамках проекта проложат дополнительные водосточные сети, заменят асфальтовое покрытие на тротуарах и проезжей части, оборудуют современные остановочные павильоны с зарядными слотами. Кроме того, будут установлены новые фонари и приведено в порядок пространство возле станции метро "Шаболовская".

Отмечается, что для пассажиров трамваев, проходящих по улице Шаболовка, обустроят приподнятые остановки. На них платформа находится на одном уровне с вагоном, что удобно для маломобильных горожан и пассажиров с детьми.

Заммэра напомнил, что в этом году в формате "от дома до дома" планируется благоустроить шесть объектов - улицы Башиловскую, Шаболовку, Нагатинскую и Чертановскую, 1-й Донской проезд и Рассветную аллею. При выборе учитывались межремонтные сроки, состояние дорожного полотна, интенсивность движения, близость важных социальных и других объектов.