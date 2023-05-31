В московском флагманском центре занятости "Моя работа" проведут "День подростка"

Мероприятие состоится 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тематическое профориентационное мероприятие "День подростка" проведут во флагманском центре занятости "Моя работа" в Москве 1 июня. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Многие подростки уже в школьные годы задумываются о будущей карьере. Познакомиться с актуальными трендами рынка труда, начать планировать свой профессиональный путь и найти подработку на летние каникулы юным соискателям помогает служба занятости. 1 июня, в Международный день защиты детей, на площадке флагманского центра "Моя работа" мы проведем для ребят тематическое профориентационное мероприятие "День подростка". Старшеклассники, готовые сразу приступить к работе, смогут посетить ярмарку вакансий и трудоустроиться на предприятия сферы услуг и общественного питания, торговли, на офисные позиции или стать самозанятыми и превратить хобби в профессию", - сказал директор службы занятости города Москвы Андрей Тарасов.

По его словам, для тех, кто хочет оценить свои возможности и тщательно подготовиться к выходу на рынок труда, пройдут профориентационное тестирование, тренинги, деловые игры и индивидуальные консультации с карьерными экспертами. Мероприятие будет полезно и родителям. Приглашенные эксперты расскажут, как помочь ребенку стать самостоятельным, найти себя в профессии и спланировать спортивный досуг в каникулы.

На ярмарке подростки смогут пройти собеседование на вакансии крупнейших работодателей. В их числе известная сеть магазинов одежды, ведущий почтовый оператор, строительная компания и сеть ресторанов общественного питания. Работодатели представят позиции для продавцов-консультантов, почтальонов-курьеров, помощников делопроизводителя и руководителя, поваров-кассиров. Кандидаты также смогут подобрать подходящие вакансии из агрегированной базы службы занятости вместе с карьерным консультантом.

"Для старшеклассников, которые хотят разобраться в тенденциях рынка труда и получить первое в жизни предложение о работе, пройдет серия тренингов карьерных экспертов центра занятости. <…> Для тех, кто хочет превратить любимое дело в профессию и начать работать на себя, специалисты центра "Моя работа" проведут интерактивные бизнес-тренинги, а также индивидуальные консультации по регистрации самозанятости. Специалисты по организации собственного дела расскажут старшеклассникам об их предпринимательских возможностях и раскроют секреты эффективного продвижения услуг", - добавляется в материале.