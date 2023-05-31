Более 20 тыс. тонн ягод и фруктов проверили эксперты ветеринарной службы Москвы

По итогам экспертизы специалисты заключили, что продукты безопасны и пригодны для употребления

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Экспертизу свыше 20 тыс. тонн ягод и фруктов провела Государственная ветеринарная служба Москвы с начала года, сообщается в среду на портале мэра столицы.

"В течение всего года эксперты проводят ветеринарно-санитарную экспертизу продукции растительного и животного происхождения на рынках и ярмарках Москвы. С начала этого года они успели проверить более 20 тыс. тонн ягод и фруктов. В летний сезон, чтобы проверить ягоды перед тем, как они попадут на прилавки фирменных торговых точек, эксперты используют передвижные лаборатории. Сейчас в Москве работает 18 таких мобильных лабораторий", - говорится в сообщении.

По итогам экспертизы специалисты выдают заключение, что продукты безопасны и пригодны для употребления. Покупатель имеет право убедиться, что у продавца есть соответствующий документ. При покупке ягод, в том числе клубники столичные ветсанэксперты рекомендуют обращать внимание на ее цвет и плотность. Идеальная клубника должна быть однородного ярко-красного цвета. А вот излишняя твердость или мягкость может быть признаком незрелости и наоборот.