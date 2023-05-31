В больницы Подмосковья поступило новое видеоэндоскопическое оборудование

Медоборудование упрощает процесс диагностики и делает процедуру менее дискомфортной за счет более тонкой и эластичной трубки для введения в пищевод

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Видеоэндоскопическое оборудование, которое предназначено для проведения исследований органов ЖКТ и нижних отделов дыхательных путей, поступило в медицинские учреждения Подмосковья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Для проведения качественной диагностики большое значение имеет наличие современного медицинского оборудования. В прошлом году мы поставили в больницы Подмосковья более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования на сумму свыше 1,7 млрд рублей. С начала этого года поступило еще шесть единиц такой техники стоимостью 73 млн рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что медтехника поставлена в Лотошинскую, Пушкинскую, Серебряно-Прудскую, Талдомскую и Сергиево-Посадскую больницы. Поликлиника №4 в Краснозаводске получила новый видеогастроскоп. В медорганизации помощь получают более 15 тыс. жителей Краснозаводска и близлежащих населенных пунктов.

"Новый видеогастроскоп упрощает процесс диагностики. Важно понимать, что помимо стандартных патологий (язвенной болезни желудка, эрозий), мы можем диагностировать и онкологию. Сама процедура стала менее дискомфортной, так как трубка для введения в пищевод стала тоньше и эластичнее. Это оборудование передает картинку высокого качества, за счет экрана изображение увеличивается в 10 раз. Передается оно в цвете особого узкого спектра, позволяющем обнаружить даже самую маскирующуюся патологию", - добавил врач-эндоскопист Краснозаводской поликлиники Михаил Макаров.

Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря программе модернизации первичного звена.