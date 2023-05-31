Глава Новой Каховки заявил о преградах Киева для сброса воды в Каховском водохранилище

По словам Владимира Леонтьева, те, кто осуществляет работы по технической эксплуатации станции, находятся под ежедневным обстрелом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сброс воды на Каховской ГЭС проходит в соответствии со всеми техническими процедурами, хотя украинская сторона создает преграды. Об этом сообщил в среду глава Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире Первого канала.

"На Каховской гидроэлектростанции сброс воды осуществляется в соответствии со всеми процедурами техническими, хотя преграды создаются опять же украинской стороной. <…> Те, кто осуществляет работы по технической эксплуатации этой станции, они находятся под ежедневным обстрелом", - сказал он.

В начале мая советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил ТАСС, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище мог вызвать затопление не только территории Запорожской АЭС, но и нескольких населенных пунктов Запорожской области. Затем ситуацию удалось разрешить, опасность затопления Запорожской области значительно снизилась, специалисты открыли одну из шандор для спуска воды. Карчаа подчеркнул, что угроза будет устранена, когда уровень воды в водохранилище достигнет нормы, а на Запорожской АЭС приняты превентивные меры, чтобы избежать последствий от возможного наводнения.