Жилые кварталы и общественная застройка появятся на территории бывшей промзоны в Москве

Часть территории займет деловой центр особой экономической зоны "Технополис Москва"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новые жилые и деловые кварталы, культурные и социальные объекты появятся на территории бывшей промышленной зоны в Москве, там также благоустроят парк и набережную. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Сейчас здесь (на территории бывшей промзоны "Южный порт") находятся автосервисы, складские помещения и много пустырей. Территория непроницаема и небезопасна: отсутствует благоустройство, пешеходные связи, Москва-река изолирована от людей, доступ к воде отсутствует. Этот район практически выключен из жизни города, но в будущем ситуация изменится. На берегу Москвы-реки появятся жилые кварталы, офисы, общественная застройка, а также набережная мирового уровня", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что часть территории займет формирующийся деловой центр особой экономической зоны "Технополис Москва". Вокруг офисов появятся современные городские пространства с кафе, ресторанами и магазинами. Также планируют возвести несколько крупных жилых комплексов. Для этого пять ведущих строительных компаний объединились в Ассоциацию девелоперов "Южного порта". Они уже приступили к реализации первых четырех проектов нового кластера.

Совместно с городом застройщики работают над размещением канатной дороги до соседнего берега, развитием набережных, а также над созданием социальных объектов. В планах - строительство пяти школ на 3 650 учеников и столько же детских садов на 1 750 мест, а также пожарной части и поликлиники. Социальную инфраструктуру будут возводить одновременно с жилыми корпусами первых очередей.

"Отдельное внимание уделено совместному благоустройству набережных, созданию мест отдыха у воды и парковых зон. Формируется сеть общественных и рекреационных пространств на одной из самых протяженных береговых линий Москвы - 13 км. Также на территории промзоны появится взаимоувязанная система пешеходных дорожек, благодаря чему жители смогут комфортно передвигаться по району. Кроме того, есть идея превратить заброшенную железнодорожную ветку в линейный парк отдыха", - добавил Кузнецов.

Для новых жилых комплексов спроектировали собственный причал для яхт и лодок, а также уникальный для Москвы понтонный бассейн на открытом воздухе. На первой береговой линии также появится парящий пешеходный мост, а внутри кварталов - искусственная речка, которая должна наполняться во время дождя и создавать сеть островов с детскими и спортивными площадками, амфитеатром, местами для отдыха и пикников.