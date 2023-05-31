Бастрыкин поддержал идею депутатов о снижении скорости электросамокатов до 15 км/ч

Как сообщили в СК РФ, аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поддержал идею депутатов "Единой России" о снижении скорости проезда на электросамокатах до 15 км/ч. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что депутаты "Единой России" предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить им проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов. Также отмечено, что за последние три года число дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности выросло вдвое.

"Ранее Следственный комитет России неоднократно обращал внимание на проблемы безопасности граждан в связи с многочисленными фактами травматизма с участием лиц, передвигающихся на электросамокатах. В этой связи глава ведомства Александр Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов "Единой России". Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, еще одним предложением, о котором глава СК России упоминал ранее, является разработка мер возможной ответственности для сервисов аренды самокатов при несоблюдении условий.