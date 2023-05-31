Ответственность за передачу телефонов в тюрьмы могут ужесточить

По словам главы думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, "сегодня ответственность просто смехотворна"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы в среду внесет на рассмотрение палаты пакет законопроектов о введении административной и уголовной ответственности за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов инициатив, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Сегодня с коллегами внесем в Госдуму пакет законопроектов, устанавливающий ответственность за передачу мобильников в колонии, тюрьмы и изоляторы", - написал депутат, уточнив, что речь идет о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

По словам Хинштейна, "существующая сегодня ответственность просто смехотворна" - это штраф в 5 тыс. рублей по статье 19.12 КоАП (передача заключенным запрещенных предметов). "Никакого сдерживающего эффекта эта мера не имеет априори", - отметил он.

"Теперь же, в случае принятия наших инициатив, злоумышленникам придется отвечать по всей строгости, - продолжил депутат. - Так, если человека впервые поймают при передаче в учреждения УИС средств мобильной связи и коммуникации, он будет нести административную ответственность (25-50 тыс. [рублей])". При повторном задержании наступит уже уголовная ответственность. "По новой статье 321.1 УК РФ виновному будет грозить до двух лет лишения свободы", - добавил депутат.

Хинштейн утверждает, что правительство и Верховный суд дали положительные отзывы на законопроекты. "Над этой проблемой работаю давно. Телефоны за решеткой - по определению зло. Это не только мошеннические кол-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений", - резюмировал он.