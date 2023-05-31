ВЦИОМ: доля курильщиков в России за последние 10 лет сократилась до 30%

Согласно опросу, каждый второй респондент никогда не курил

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россияне за последние 10 лет стали меньше курить, на сегодняшний день эту привычку имеют 30% граждан. При этом каждый второй опрошенный никогда не курил, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые представил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

"В общей сложности за последние десять лет доля курящих россиян сократилась с 41% до 30%. Доля бросивших курить с 2013 года выросла вдвое - в наши дни победой над пагубной привычкой может похвастаться каждый пятый против 10% в 2013 году", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС в среду.

После принятия в России федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" уже за первый год доля курящих россиян снизилась на 6 процентных пунктов и составила 35% (в 2013 году их было 41%), выяснил ВЦИОМ. Впоследствии темп снижения показателя несколько замедлился и не превышал 1-3 процентных пунктов в год.

Сильнее всего сократилась доля тех, кто ежедневно выкуривает пачку сигарет и больше: в 2023 году их было 17% против 24% в 2013 году. Ситуация с периодическим курением за аналогичный промежуток времени почти не изменилась - 13% против 17%.

Более половины курящих россиян отмечают, что курят с такой же интенсивностью, как и год назад (58%). Каждый пятый за последние 12 месяцев стал курить больше (20%), почти столько же сообщили об обратном (21%). В целом курению в России чаще подвержены мужчины - каждый третий выкуривает не менее пачки сигарет в сутки (31%), среди женщин эта доля в шесть раз меньше (5%). Успешно бросают курить тоже чаще мужчины - 27% против 12% среди женщин.

Вредная привычка

Курящие россияне в большинстве своем хотели бы избавиться от вредной привычки. Во время опроса о желании побороть никотиновую зависимость заявили две трети курильщиков (67%), в то время как 10 лет назад их было 57%. Не хотят бросать курить на сегодняшний день 30%.

Каждый второй россиянин признался, что никогда не курил (50%). Равнодушны к табаку чаще всего женщины (69%), граждане с высшим образованием (57%), а также представители возрастной группы 18-24 лет (59%) и россияне старше 60 лет (61%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 мая 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.