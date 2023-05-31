В Москве демонтируют незаконные помещения в особняке XIX века около Павелецкого вокзала

Как установила строительно-техническая экспертиза, работы проводились без получения необходимых разрешений и были выполнены с нарушениями строительных норм и правил

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Незаконные помещения в особняке 1870 года постройки около Павелецкого вокзала демонтируют в Москве, что вернет зданию исторический вид. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В центре столицы по решению суда демонтируют незаконные помещения в особняке 1870 года постройки, расположенном около Павелецкого вокзала. Таким образом зданию вернут исторический вид и планировки", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, суд признал незаконной реконструкцию исторического здания на Летниковской улице в ЦАО, в результате которой площадь сооружения выросла на 693 кв. м - до 1,7 тыс. кв. м. Как установила строительно-техническая экспертиза, работы проводились без получения необходимых разрешений и были выполнены с нарушениями строительных норм и правил.

Изменение площади объекта произошло в результате реконструкции - в здании сделали подвал, а на первом, втором и третьем этажах демонтировали существовавшие перегородки и стены, также были устроены перекрытия. Суд удовлетворил иск города к собственнику сооружения и постановил демонтировать конструкции и вернуть зданию первоначальный вид в течение месяца. В противном случае город снесет самострой своими силами, а расходы возложит на ответчика, пояснили в пресс-службе.

"Объект может быть признан самостроем в трех случаях: собственник не оформил и не согласовал с правительством Москвы необходимую градостроительную документацию, земельный участок не предоставлялся для строительства или реконструкции, а также если при проведении работ допущены нарушения норм и правил, в результате чего эксплуатация здания представляет угрозу жизни и здоровью граждан", - напомнили в департаменте.