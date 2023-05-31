Потребление бездымного табака среди взрослых россиян с 2009 года сократилось в 10 раз

Потребление такой продукции среди подростков не растет, отметила главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии ЦНИИОИЗ Минздрава Галина Сахарова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Потребление так называемого бездымного табака среди совершеннолетних россиян снизилось в 10 раз с 2009 года. Об этом в среду сообщила профессор, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отдела общественного здоровья и демографии Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Галина Сахарова.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

"Потребление бездымного табака среди взрослых <…> снижается, и в настоящий момент оно менее 0,2%. Хотя в 2009 году это было почти 2%, то есть, в 10 раз снизилось потребление бездымного табака", - сказала она журналистам, уточнив, что потребление такой продукции среди российских подростков не растет.

В России полностью запрещена оптовая и розничная продажа некурительного табака - снюса и насвая, пищевой никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной для жевания и нюханья.