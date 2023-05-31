Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

На счету москвичей 1 391 диплом победителей и призеров

МОСКВА, 31 мая./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "фантастическим" результат московских школьников, победивших на Всероссийской олимпиаде.

"Когда задумываешься над тем, что вы сделали, 51 процент золотых медалей, это вообще фантастика. Если сравнить, сколько московских школьников и сколько учащихся в нашей стране, получается, что по эффективности и по качеству результат в шесть раз превосходит средние по России", - сказал Собянин, поздравляя московских учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года. Мэр отметил, что такие показатели - не случайность, Москва показывает такие результаты из года в год и постепенно повышает качество и конкурентность. Он сказал, что "по щелчку" победителями не становятся, это огромный системный труд, причем с самых малых лет, школьников, педагогов, родителей.

"Чтобы иметь такое количество победителей, надо, конечно, иметь массовое качественное образование. Чтобы вырастить одного чемпиона, чтобы вокруг были тысячи талантливых, хорошо образованных ребят, и неслучайно, что результатом этой работы стало то, что московские школьники в пятерке самых крутых стран мира, - добавил Собянин. - У меня никаких сомнений нет, что и в жизни вы будете победителями. Москва - город возможностей, лучшее образование, лучшие вузы, лучшая экономика, лучшая городская среда, жизнь, которая бурлит, поэтому, я уверен, что с вашими талантами и с московскими возможностями, вы, конечно, найдете себя в жизни, <...>, не надо растрачивать таланты попусту, не надо расслабляться, но и не забывайте отдыхать. С победой вас! С победой, Москва!", - заключил мэр.

Как сообщается в материалах мэрии, на счету москвичей 1 391 диплом победителей и призеров - абсолютный рекорд за всю историю крупнейших в стране интеллектуальных соревнований учащихся. В этом учебном году участниками олимпиады в Москве стали свыше 560 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем пять лет назад.

Итоги

При этом 1 174 школьника завоевали по одному диплому, 91 - по два, девять - по три диплома. Еще двое учащихся завоевали по четыре диплома заключительного этапа олимпиады.

Как и в прошлые годы, московские школьники завоевали дипломы по всем 24 предметам. Наиболее результативными оказались олимпиады по экономике (107 дипломов), информатике (85), истории (79), экологии (75), русскому языку (72), математике, обществознанию и физике - по 71 диплому.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право на внеконкурсное поступление на любой профильный факультет любого государственного вуза на бюджетные места. Кроме того, они могут претендовать на стипендию президента России - 20 тыс. рублей ежемесячно на время обучения в вузе.

По решению Собянина, члены сборной команды Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады получают поощрительные выплаты в размере: победители - 500 тыс. рублей; призеры - 300 тыс. рублей; участники, не завоевавшие звания победителя/призера, - 100 тыс. рублей.