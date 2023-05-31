В южном районе Элисты ввели карантин из-за выявления бешенства у кошки

Специалистами вакцинируются все проживающие на карантинной территории животные

ЭЛИСТА, 31 мая. /ТАСС/. Карантин ввели в одном из районов Элисты в Калмыкии из-за выявления бешенства у бездомной кошки, сообщили журналистам в пресс-службе управления ветеринарии республики.

"В южном районе Элисты распоряжением главы Калмыкии Бату Хасикова установлен карантин по бешенству животных. Причиной введения ограничительных мероприятий стал подтвержденный диагноз бешенства у кошки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неблагополучным пунктом принято считать территорию, прилегающую к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет 500 м от границ эпизоотического очага.

В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что карантин установлен из-за бездомной кошки. Ветеринарными специалистами Элистинской городской ветстанции проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага заболевания. Вакцинируются все проживающие на карантинной территории животные.

Бешенство - опасное заболевание, которое передается через слюну при укусе больным животным или через слизистые оболочки и поврежденную кожу, на которые попала слюна. Оно не поддается лечению и ведет к летальному исходу. При этом бешенство опасно как для питомцев, так и для человека. Именно поэтому специалисты уделяют большое внимание борьбе с этим заболеванием.