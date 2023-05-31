Трамп намерен отменить получение гражданства по рождению в США, если станет президентом

Как сообщила газета The Hill, такое решение политик намерен принять для борьбы с нелегальными мигрантами

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в преддверии избирательной кампании выступил с предложением отказаться от автоматического предоставления гражданства на основании того, что человек родился на территории страны. Об этом сообщила во вторник газета The Hill.

По ее данным, Трамп хочет отменить данный принцип с целью борьбы с нелегальными мигрантами и планирует издать соответствующий указ уже в первый рабочий день в Белом доме. Как отмечает издание, подобное решение вызовет критику со стороны иммиграционных защитников и юристов. Большинство экспертов считает, что президент не обладает такими полномочиями и не может "отменить это право" посредством указа.

Ранее Трамп, будучи американским лидером, называл упомянутое право "безумной политикой", которая ежегодно обходится бюджету страны в миллиарды долларов. Он отмечал, что подобная практика привела к возникновению так называемого родильного туризма - распространенного явления, когда беременные иностранки едут рожать в США ради получения гражданства.

В настоящее время американским законодательством предусмотрено получение гражданства по рождению или так называемому праву почвы. Это положение выводится правоведами из 14-й поправки к конституции, в тексте которой говорится: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, где они проживают".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля нынешний хозяин Белого дома демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.