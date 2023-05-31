Каждый пятый ребенок в России подвергался травле в сети

При этом 38% родителей поддержали ребенка в такой ситуации, говорится в исследовании "VK добро" и "Дети Mail.ru"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Каждый пятый ребенок в России сталкивался с интернет-травлей несколько раз. Об этом сообщается в исследовании "VK добро" и "Дети Mail.ru" (проект VK), проведенном в преддверии Международного дня защиты детей.

В исследовании отмечается, что каждый пятый ребенок (22%) сталкивался с кибербуллингом несколько раз, с каждым десятым (11%) такое случалось однажды. При этом 38% родителей поддержали ребенка в ситуации травли, обсудили, как лучше поступить.

"VK уже пять лет занимается изучением темы кибербуллинга, и за этот период заметно изменилось отношение взрослых к проблеме детской травли. Если наши первые исследования 2019 года показывали, что 76% детей не рассказывали об этом взрослым, то сегодня мы видим, что уже больше половины детей обсуждают кибербуллинг со своими родителями. Такие изменения показывают, что общество стало серьезнее относится к проблеме, а родители внимательнее прислушиваться к детям, не говоря "ничего страшного" о травле в сети", - приводятся в сообщении пресс-службы VK слова директора социальных проектов VK и автора проекта "День борьбы с кибербуллингом" Александры Бабкиной.

Также опрос показал, что у половины российских детей (55%) есть аккаунты в соцсетях, а большинство родителей (70%) подписаны на них. Чаще всего дети публикуют личные фото и видео (31%) или творческий контент (19%).

О социальной кампании "День защиты детей в интернете"

VK запустила ежегодную социальную кампанию "День защиты детей в интернете". В этом году проект посвящен поддержке детей-блогеров, а его экспертами стали психологи программы "Травли Net".

Отмечается, что просветительские проекты компании расскажут родителям, как поддерживать детей-блогеров, а также научат детей правильно реагировать на обидчиков. В частности, эксперты по безопасности VK подготовили плейлист с видео о детской безопасности в группе "ВКонтакте", посвященной безопасности в интернете. Образовательная платформа Skillbox также запустила бесплатный курс для родителей "Безопасность и развитие детей в интернете", в ходе которого практикующие психологи, эксперты в детской и киберпсихологии из МГУ и МГИМО расскажут о том, как использовать интернет и гаджеты во время взросления ребенка. "Одноклассники" совместно с благотворительным фондом "Обнаженные сердца" выпустили серию публикаций для родителей детей с аутизмом, в которых рассказывают, как сделать их пребывание в сети максимально безопасным и комфортным. На канале стримера StrykOFF (Алексей Струк) на VK Play Live пройдет благотворительный стрим вместе со стримерами-родителями. Все средства, полученные на стриме, отправятся на поддержку антибуллинговой программы "Травли Net".

1 и 2 июня на территории ВДНХ будет работать многофункциональное пространство VK, являющейся генеральным партнером фестиваля "Движение первых", в котором гости смогут познакомиться с образовательными сервисами компании - учебным профилем "Cферум" в "VK мессенджере", "Учи.ру" и VK Education.