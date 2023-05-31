Машинисты поездов в Великобритании вышли на забастовку на фоне высокой инфляции

Глава Объединенного общества машинистов электровозов и водителей пожарных машин Мик Уилан подчеркнул, что власти в Лондоне не готовы идти на компромиссы

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение в Великобритании было частично парализовано в результате забастовки машинистов поездов, которые требуют повышения заработной платы на фоне высокой инфляции в стране. Как сообщил в среду глава Объединенного общества машинистов электровозов и водителей пожарных машин (Aslef) Мик Уилан, британское правительство отказывается выполнять требования бастующих.

"Не нас нужно винить в сложившейся ситуации. Это забастовки, спровоцированные правительством, - сказал он в интервью телеканалу Sky News. - У нас есть проблема с Вестминстером, который не позволяет заключить сделку". Уилан добавил, что именно власти в Лондоне не готовы идти на компромиссы, в случае с региональными правительствами Уэльса и Шотландии нет подобных проблем.

Глава профсоюза подчеркнул, что не вел переговоры с британским правительством с 6 января. "Они не заинтересованы. Их не волнует эта ситуация, они не хотят решать спор", - заявил он. Ранее Aslef отклонило предложение властей об увеличении окладов машинистов на 4%. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, организованные в среду забастовки скажутся на работе 15 железнодорожных перевозчиков, которые были вынуждены сократить расписание поездов или вовсе отказаться от ряда маршрутов.

Члены профсоюза Aslef также примут участие в стачках 3 июня, из-за чего, как предупреждают местные СМИ, многие британцы рискуют опоздать на финал кубка Англии по футболу в Лондоне, в котором встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также на другие знаковые мероприятия, в том числе на знаменитые конные скачки на ипподроме Эпсом и на матч между сборными Англии и Ирландии по крикету, который пройдет в британской столице.

Волна забастовок, вызванных резким удорожанием жизни (инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%) и падением реальных доходов, охватила Великобританию с конца прошлого года. Помимо железнодорожников, в стачках принимают участие госслужащие, медработники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей на уровень инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.