Эксперт заявил, что более 10 млн россиян страдают от болезней, вызванных курением

В целом число курящих в мире растет, рассказал президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 10 млн россиян в настоящее время страдают от болезней, вызванных употреблением табака. Об этом в среду сообщил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, координатор коалиции "Россия, свободная от табака" Андрей Демин.

"Более 10 млн россиян живут с болезнями, вызванными употреблением табака. Более 30 тыс. женщин ежегодно погибают от пассивного курения. Статистика убедительная", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению результатов исследования ВЦИОМ об отношении россиян к курению и антитабачной политике.

В целом количество курящих в мире растет, добавил Демин. "Это связано с тем, что растет население, а табачный бизнес работает на своих акционеров. Практически 90% новых курильщиков становятся зависимыми к 25 годам, поэтому сегодня мы должны понимать, что группа, которую мы должны защитить - 14-25 лет. Если мы с этим справимся, вопрос будет решен. Это как раз та группа, на которую работает табачный бизнес", - заключил он.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленных в ТАСС, в России курит 30% населения. Более половины курящих россиян отмечают, что курят с такой же интенсивностью, как и год назад (58%). Каждый пятый за последние 12 месяцев стал курить больше (20%), почти столько же сообщили об обратном (21%). В целом курению в России чаще подвержены мужчины - каждый третий выкуривает не менее пачки сигарет в сутки (31%), среди женщин эта доля в шесть раз меньше (5%). Успешно бросают курить тоже чаще мужчины - 27% против 12% среди женщин.