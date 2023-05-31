В Ленобласти ввели местные выплаты для бойцов ЧВК и увеличили выплаты контрактникам

В администрации отметили, что ранее такие выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко установил региональные выплаты при ранении и гибели для бойцов из ЧВК как организаций, содействующих выполнению задач, которые возложены на Вооруженные силы РФ в специальной военной операции. Кроме того, до 300 тыс. рублей увеличивается единовременная выплата жителям региона, поступившим на военную службу по контракту в ВС РФ, сообщили в среду в пресс-службе правительства области.

"Бойцы ЧВК в случае ранения (либо их семьи - в случае гибели бойца) также станут получателями региональной поддержки. В случае ранения из бюджета Ленинградской области выплачивается от 500 тыс. до 1 млн рублей. В случае гибели - 2 млн рублей", - говорится в сообщении. В администрации отметили, что ранее такие выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из Ленобласти.

Как добавили в пресс-службе, глава региона подписал постановление, которым до 300 тыс. рублей повышается единовременная выплата для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы. Согласно документу, эта выплата полагается в том числе офицерам запаса, решившим заключить контракт с военным ведомством для участия в СВО.