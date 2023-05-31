Протестующие в Косово сербы развернули на митинге в Звечане 250-метровый триколор

Как сообщил портал Kosovo Online, в акции участвуют более 1 тыс. человек

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Более тысячи сербов собрались в среду перед зданием муниципалитета в Звечане на севере Косово, во время своего шествия они развернули 250-метровый национальный флаг. Как сообщает информационный портал Kosovo Online, это рекордное число граждан, которые единовременно когда-либо принимали участие в акции протеста против действий албанских властей непризнанной республики.

Издание отмечает, что на место также стянуты бронетехника и отряды полицейского спецназа косовской полиции, а их численность значительно выросла по сравнению с предшествующими днями. В то же время военные из Сил НАТО для Косова (СДК, KFOR) развернули возле здания муниципалитета несколько рядов колючей проволоки.

На митинге выступил бывший глава местного законодательного собрания Срджан Милосавлевич. Он призвал собравшихся воздерживаться от насилия, подчеркнул, что "сербский народ известен своим миролюбием". Милосавлевич вновь озвучил требования косовских сербов - вывести из северной части края контролируемый Приштиной полицейский спецназ, обеспечить сотрудникам муниципалитета доступ к рабочим местам и освободить двоих сербов, арестованных в понедельник.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, после того как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, которые затем переросли в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились свыше 50 сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов KFOR.