Законодатели обсуждают возможные меры наказания за съемку полетов ракет и дронов

Как сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, будут сформулированы конкретные предложения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Парламентарии обсуждают вопросы правового регулирования использования беспилотных летательных аппаратов, включая введение ответственности за несанкционированную видеосъемку полетов ракет и дронов, а также мест их падения. Как сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, конкретные предложения будут сформулированы по итогам дискуссии.

"Тема правового регулирования использования беспилотных летательных аппаратов обсуждается в парламенте, как и вопросы введения ответственности за несанкционированную съемку ракет и дронов. По итогам обсуждения будут сформулированы конкретные предложения", - сказал сенатор.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал Telegram-каналу Shot, что в ближайшее время может быть инициирован и принят закон об уголовной ответственности за видеосъемку беспилотников. Он считает, что гражданин, который увидел беспилотник в небе, должен сообщить его координаты по телефону экстренных служб.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получили незначительные повреждения.