В России готовят законопроект о запрете прямоточного выхлопа

Первый замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков сообщил, что сначала предлагают штрафовать за это, потом ставить такой автомобиль либо мотоцикл на штрафстоянку

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" в Госдуме готовит законопроект о запрете установки на автомобилях и мотоциклах прямоточного выхлопа, который плохо поглощает шум. Об этом заявил журналистам в среду первый замруководителя фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Мы еще один законопроект готовим - это запрет на прямой выхлоп. <…> Если человек нарушает общественный покой, въезжает во двор, специально сделав себе такую выхлопную трубу, этот шум будит детей, то мы будем сначала предлагать штрафовать такого человека, потом ставить такой автомобиль либо мотоцикл на штрафстоянку", - сказал депутат.

"А если совсем человек не понимает, что вокруг есть другие люди и важно соблюдать спокойствие и не шуметь, то мы предлагаем для такого человека общественные работы", - добавил он.