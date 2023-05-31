Более 15% месячной нормы осадков может выпасть 31 мая в Москве

До конца суток в отдельных районах города может выпасть до 10 мм осадков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в среду. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).

"По прогнозам синоптиков, дождь вновь пойдет во второй половине дня - после 13:00. До конца суток в отдельных районах города может выпасть до 10 мм осадков, это более 15% месячной нормы", - говорится в публикации.

Уточняется, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы и оставив сообщение на соцстранице ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте".

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Возможны порывы ветра до 14 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заключили в КГХ.