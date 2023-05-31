31 мая, 09:32

Тематические карты "Тройка" с героями мультфильма "Смешарики" поступили в продажу

Карты можно приобрести в интернет-магазине метро, на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка" с изображениями героев мультфильма "Смешарики" поступили в продажу. Карты выпущены в честь 20-летия российского проекта, сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Смешарики на "Тройке"! Да, мы выпустили тематические карты с изображением героев любимого мультфильма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортные карты со "Смешариками" можно приобрести в интернет-магазине метро, на стойках "Живое общение", а также в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". 

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