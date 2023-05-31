В Роскомнадзоре заявили, что из "Википедии" не удалены 147 противоправных материалов

По данным ведомства, речь идет о фейках о ходе СВО и информации, дискредитирующей Вооруженные силы России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Википедия" по-прежнему не удалила 147 противоправных материалов, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре (РКН) в среду.

"Всего на данный момент Wikipedia не удалила 147 противоправных материалов, по которым Роскомнадзор направил более 200 уведомлений с требованиями об удалении запрещенной информации", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, по-прежнему остаются неудаленными фейки о ходе специальной военной операции (СВО) и информация, дискредитирующая Вооруженные силы России. Кроме того, на ресурсе можно найти материалы экстремистской и террористической направленности, информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, а также суицидальный, пронаркотический и другой запрещенный контент.

В целом после начала специальной военной операции администрация ресурса, который принадлежит Wikimedia Foundation, Inc., занимает "ярко выраженную антироссийскую позицию" и игнорирует законные требования Роскомнадзора удалить противоправные материалы, добавили в ведомстве. "Компания Wikimedia Foundation, Inc. также неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. На сегодняшний день по 10 протоколам судом назначены штрафы на общую сумму 16,9 млн рублей. Еще 3 протокола о привлечении компании к административной ответственности находятся на рассмотрении в суде", - заключили в РКН.