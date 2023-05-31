Google Play удалил приложения "Единой России"

Как отметил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, компания установила "запрет на легально оплаченные аккаунты "Единой России", не осуществляя возврат абонентской платы и игнорируя разъясняющие вопросы"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мобильные приложения политической партии "Единая Россия" удалены из магазина Google Play. Об этом в среду сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

Во вторник приложения партии были удалены из магазина AppStore.

"Конечно, после решения Apple это было ожидаемо. Обе компании установили запрет на легально оплаченные аккаунты "Единой России", не осуществляя возврат абонентской платы и игнорируя разъясняющие вопросы. Ранее мы уже столкнулись с тем, что обе компании синхронны в своих временных блокировках обновлений наших приложений и явно несамостоятельны в принятии таких решений", - сказал Перминов.

Кроме временных неудобств, удаление приложений партии не несет ничего, единороссы работают над тем, чтобы пользователи могли пользоваться ими в обычном режиме, но уже без маркетплейсов, добавил политик.