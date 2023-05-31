Суд по правам человека потребовал от Баку информацию по задержанным армянским военным

В Минобороны Армении сообщили, что они везли провиант на боевые позиции

ЕРЕВАН, 31 мая. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека потребовал от Азербайджана предоставить информацию по двум армянским военнослужащим, задержанным на армяно-азербайджанской границе 26 мая. Об этом в среду сообщает офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

"28 мая Офис представителя Армении по международным правовым вопросам направил в ЕСПЧ заявление о защите основных прав двух военнослужащих ВС Армении. Сегодня ЕСПЧ потребовал от Азербайджана до 6 июня включительно предоставить информацию о военнослужащих. Находятся ли они в Азербайджане в статусе военнопленных или ином статусе? Если ответ на это вопрос положительный, то Европейский суд по правам человека требует предоставить информацию об условиях содержания и медицинском освидетельствовании", - говорится в сообщении.

В субботу следственный комитет Армении опубликовал заявление о том, что азербайджанская вооруженная группа нарушила границу Армении и похитила двух армянских военных. В пятницу ГПС Азербайджана сообщила о пресечении попытки нарушения границы страны диверсионной группой ВС Армении. Отмечалось, что были задержаны двое армянских военнослужащих, остальные члены группы скрылись, воспользовавшись сложным рельефом местности.

Связь с военнослужащими была потеряна вечером 26 мая. В Минобороны Армении сообщили, что они везли провиант на боевые позиции.