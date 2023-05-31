Воронежские власти подготовят ПВР для жителей приграничных округов Белгородской области

В них также смогут принять семьи детей, которых отправили на летний отдых в лагерь "Ландыш"

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Воронежской области подготовят пункты временного размещения (ПВР) для приема жителей Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, территории которых граничат с Украиной и подвергаются ежедневным обстрелам с ее стороны. В том числе в ПВР смогут принять семьи детей, которых отправили на летний отдых в лагерь "Ландыш" под Воронежем, сообщил в своем Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.

"Сегодня встречаем белгородских детей, которые отдохнут в воронежском летнем лагере "Ландыш". <...> Понимаю, что наша помощь может понадобиться ребятам и их родителям и после окончания смены. Поэтому поручил своим сотрудникам оперативно готовить пункт временного размещения, если конечно, такой запрос у белгородцев появится", - написал он.

Гусев добавил, что 1 июня, в День защиты детей, планирует приехать в лагерь "Ландыш" и проверить качество размещения белгородских детей и работу персонала. "Отдельно отмечу, что и всем желающим воронежским детям хватит и мест, и смен для отдыха в лагерях. Надеюсь, с белгородцами их свяжет крепкая и долгая дружба", - написал он.

Как сообщили ТАСС в департаменте образования Воронежской области, в лагере "Ландыш" около 14:00 мск ожидают прибытие порядка 300 детей из граничащих с Украиной Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области.