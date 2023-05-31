В Москве пройдет второй бесплатный марафон "100 дней здоровья"

Горожане получат рекомендации врачей и экспертов по основам сбалансированного питания, физической активности и психологического здоровья

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Второй бесплатный марафон "100 дней здоровья" пройдет летом в рамках проекта "Здоровая Москва", старт запланирован на 1 июня. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В рамках проекта "Здоровая Москва" этим летом пройдет второй бесплатный марафон "100 дней здоровья". Он начнется 1 июня. Предусмотрены онлайн-занятия и личные встречи. Горожане получат рекомендации московских врачей и экспертов в сфере здорового образа жизни по основам сбалансированного питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья. А еще пройдут спортивные и танцевальные занятия, вебинары и мастер-классы. Самые активные участники получат призы и подарки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта и выполнять предложенные в личном кабинете задания. Ежедневно в течение 14 недель там будут проводить вебинары и мастер-классы, а также публиковать полезные материалы. Закрепить полученные на марафоне навыки помогут специальные задания. Участникам потребуется около 15 минут времени каждый день.

Марафон поможет сформировать приверженность принципам здорового питания и научиться правильно относиться к собственному здоровью. Вопросы можно будет задать в чате с куратором или на онлайн-встрече с экспертами. За активность, выполнение еженедельных заданий и участие в конкурсах горожанам будут начислять баллы, а также вручать призы и подарки.

"В 2022 году в марафоне "100 дней здоровья" приняли участие более 6 тыс. москвичей. Они получили информацию о здоровом образе жизни, посмотрели вебинары и мастер-классы с практикующими врачами и звездами телевидения. 98% слушателей внедрили полезные привычки в свою жизнь, 90% научились справляться со стрессом, а у 70% улучшилось качество сна. За время марафона участники прошли почти 5 млн км", - говорится в материале.