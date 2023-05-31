На Бали запретят восхождения на горы

Решение затрагивает как иностранных туристов, так и путешественников из Индонезии и жителей самого острова

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил, что восхождения на горы острова запрещены. Об этом в среду сообщил портал Tribun-Bali.

"Поскольку гора является священным местом, мы запрещаем на нее восхождение. Будет издан региональный регламент, который все урегулирует", - приводит портал слова губернатора. Правило будет распространяться на все горы острова, утверждает портал. Решение затрагивает не только иностранных туристов, но и путешественников из Индонезии и жителей самого острова. Людям будет разрешено находиться в районе горы, если там проводится специальная церемония, пишет портал.

На Бали есть 22 горы, сообщает портал.