В Кении прошла церемония передачи в дар партии удобрений российской компании

Передано 34,4 тыс. тонн удобрений, сообщил представитель посольства РФ

ПРЕТОРИЯ, 31 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи в дар Кении партии удобрений российской группы "Уралхим-Уралкалий" состоялась в среду в кенийском портовом городе Момбаса. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Кении.

"Российской стороной передано Кении 34,4 тыс. тонн удобрений", - отметил российский дипломат. Дар принял кабинет-секретарь (министр) сельского хозяйства и животноводства Кении Мистика Линтури. "Удобрения поступят на нужды фермеров", - заявил он. Линтури поблагодарил правительство России за поддержку столь значительного пожертвования в интересах Кении и Африки в целом.

"Российская Федерация гордится своим действиями, которые имеют решающее значение для глобального сельского хозяйства", - заявил принявший участие в церемонии посол РФ в Кении Дмитрий Максимычев. - К сожалению, небольшие фермерские хозяйства развивающихся стран несут самые тяжелые потери в нынешнюю неспокойную эпоху, и мы гордимся тем, что помогаем нуждающимся и сокращаем угрозу голода".

Предоставленные Кении удобрения являются частью партии группы "Уралхим-Уралкалий" в 300 тыс. тонн, которая предназначена для передачи развивающимся странам с целью предотвращения потери урожая и распространения голода в условиях глобального экономического и продовольственной кризиса. Тем самым нынешние шаги России способствуют защите миллионов людей от угрозы голода, отмечают в Кении.